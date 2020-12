映画『サイレント・トーキョー And so this is Xmas』(12月4日公開)の公開初日舞台挨拶が都内で行われ、佐藤浩市、石田ゆり子、西島秀俊、中村倫也、広瀬アリス、井之脇海、勝地涼が登場した。

西島秀俊

中村倫也

同作は『アンフェア』シリーズの原作『推理小説』多くのベストセラー小説を世に送り出し、 大ヒットTVドラマの脚本も手掛ける秦建日子の最新作の実写化作品で、『SP』シリーズの波多野貴文監督がメガホンを取る。ジョン・レノンの名曲「Happy Xmas(War Is Over)」にインスパイアされた同作は、クリスマス・イブの東京を舞台に、突如勃発した連続爆破テロ事件を描き、パニックに陥る日本、そして事件へと巻き込まれていく登場人物たちの様々な思惑が交錯する。

「自分の役以外でやってみたいのは?」という質問に、中村は「勝地の役がやりたい。なぜかというと、西島さんが吸ったタバコの火を消したい。キュンとくるんですよ。あれがやりたい。そこがやれれば別に勝地の役じゃなくてもいい」と回答。勝地は「どういうことだよそれは」と苦笑していた。

また、西島は「東京でおすすめのルート・スポットは?」という質問に「八王子出身なので全然知らない。0426の方」と、市外局番を明かしつつ「中高生の時に映画を観に来て、新宿とか、渋谷のスクランブル交差点とか、人の多さにびっくりして。とにかく人がいるところに連れてくのかなあ」と答える。出身地である八王子については「八王子と言っても、西八王子の方なので。100円ラーメンがある。南口にドムドムバーガーがあって、ロンロンがあって、そこは全然紹介しますけど」と苦笑していた。

これを受けて、中村は「作中で謎を解くためのキーとなるものは?」という質問に、「西八王子の100円ラーメン!」とボケる。即座に西島が「みんな行ってるからね! ラーメンとタンメン100円だから! もうなくなっちゃったけど、市民プールに行って帰りにラーメン食べて自転車で帰ってくるから! ひろみさんも絶対そうしてた!」と魅力をたたみかけ、「出てこないです。すいません、こんな話」と再度苦笑。中村は「もう、出てこないものでもいいのかなと思ったんですけど」とひょうひょうとしていた。