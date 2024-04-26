7月26日から28日にかけて新潟・苗場スキー場で行われる野外フェスティバル「FUJI ROCK FESTIVAL '24」の出演アーティスト第5弾が発表された。
今回の発表では27日にキティー・リヴ、SAMO、シアターブルック、トクマルシューゴ、28日にレイ、DJ KRUSH、Esne Beltza、The Jesus and Mary Chain、250の9組が追加された。チケット情報はオフィシャルサイトで確認を。
FUJI ROCK FESTIVAL '24
2024年7月26日（金）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
シザ / Awich / ペギー・グー / フローティング・ポインツ / オマー・アポロ / レミ・ウルフ / 上原ひろみ Hiromi's Sonicwonder / チップ・ウィッカム / 電気グルーヴ / エリカ・デ・カシエール / Friko / Ghost-Note / indigo la End / ジャックス・ジョーンズ / キング・クルール / マカロニえんぴつ / Notd / 大貫妙子 / Original Love Jazz Trio / 渋さ知らズオーケストラ / THE SPELLBOUND / テディ・スウィムズ / 家主 / イエロー・デイズ / and more
2024年7月27日（土）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Kraftwerk / ベス・ギボンズ / ガール・イン・レッド / KID FRESINO / MAN WITH A MISSION / サンファ / ユセフ・デイズ / アンジー・マクマホン / THE BAWDIES / Billyrrom / クリストーン・“キングフィッシュ”・イングラム / アイドレス / Glass Beams / Hedigan's / Hiroko Yamamura / キティー・リヴ / The Last Dinner Party / ノーネーム / 折坂悠太（band） / くるり / SAMO / スガシカオ / syrup16g / 10-FEET / シアターブルック / トクマルシューゴ / 東京スカパラダイスオーケストラ / ¥ØU$UK€ ¥UK1MAT$U / and more
2024年7月28日（日）新潟県 苗場スキー場
＜出演者＞
Noel Gallagher's High Flying Birds / Turnstile / The Allman Betts Band / キム・ゴードン / レイ / Ride / Ali / betcover!! / Celebration of The Meters / CHO CO PA CO CHO CO QUIN QUIN / クリープハイプ / DJ KRUSH / Esne Beltza / Fontaines D.C. / HEY-SMITH / The Jesus and Mary Chain / ケニア・グレース / 菊地成孔とペペ・トルメント・アスカラール / キタニタツヤ / 森大翔 / No Party For Cao Dong / オリバー・ツリー / ルーファス・ウェインライト / toe / 250 / Yin Yin / and more