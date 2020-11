「週刊少年ジャンプ」(集英社刊)で連載中の堀越耕平による人気コミックを原作とするアニメシリーズ『僕のヒーローアカデミア』より、劇場版第3弾が2021年夏に公開されることが決定した。

劇場版第3弾でも原作者の堀越耕平が総監修・キャラクター原案を務め、オリジナルの激アツなストーリーが展開される。

◎原作者・堀越耕平のコメント

映画第3弾をやってもらえる運びとなりました!デクたちを応援し続けてくれてありがとうございます!

第2弾発表の時に「もう映画は無いでしょう」的なコメントを出していたのですが、ありました。多くの方に支えられております。もうどの方角にも足を向けて寝られないので逆立ちで寝るしかない。

そして早くも劇場版第3弾のビジュアルを公開。原作、アニメでも登場していない、黒を基調にしたオリジナルコスチュームに身を包んだデクと、同じくヒーローを目指すクラスメイトの爆豪勝己と轟焦凍の姿が。「HE WILL MEET THE THREE MUSKETEERS」という意味深なコピーが示すものとは……!?

物語の舞台やストーリーなどの詳細はまだまだベールに包まれている本作。第1弾『2人の英雄(ヒーロー)』・第2弾『ヒーローズ:ライジング』に続く本作の詳細は続報を待ちたい。

