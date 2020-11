ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」が12月19・20日にオンラインで開催される「ジャンプフェスタ2021 ONLINE」に出展することが発表された。

ボーイズバンドプロジェクト「ARGONAVIS from BanG Dream!」

今回の配信では、「少年ジャンプ+」で連載中のコミック『ARGONAVIS from BanG Dream!』や、2021年初春リリース予定のアプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』に関するステージなどの生配信を予定しているとのこと。

「アルゴナビス 生配信ステージ」は12月2日10:15~11:00の「コミック『アルゴナビス』スペシャルステージ」と同日の13:30~14:15の「ARGONAVIS AAsideジャンフェスステージ」がある。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.