アイドルグループ・嵐の櫻井翔がMCを務める日本テレビ系音楽特番『日テレ系音楽の祭典 ベストアーティスト2020』(25日19:00～22:54)で披露される、ジャニーズメドレー全楽曲の歌唱ラインナップが決定した。

櫻井翔

今年は「今聴きたい! 国民が選んだジャニーズメドレー!」と題し、国民アンケートで集めた「今聴きたいジャニーズソング」を、別グループによる一夜限りのカバーメドレーで披露。「男性が選ぶ! 今聴きたいジャニーズソング」と「女性が選ぶ! 今聴きたいジャニーズソング」の2パートに分けた豪華メドレーのラインナップが公開された。

Part1「男性が選ぶ! 今聴きたいジャニーズソング」

♪Real Face（KAT-TUN）/Snow Man

♪ええじゃないか（ジャニーズWEST）/King ＆ Prince

♪Imitation Rain（SixTONES）/NEWS

♪RUN（Sexy Zone）/ジャニーズWEST

♪無責任ヒーロー（関ジャニ∞）/嵐＋Part１オールラインナップ

Part2「女性が選ぶ! 今聴きたいジャニーズソング」

♪シンデレラガール（King & Prince）/ Hey! Say! JUMP

♪D.D.（Snow Man）/ SixTONES

♪weeeek（NEWS）/関ジャニ∞

♪ウィークエンダー（Hey! Say! JUMP）/Sexy Zone

♪感謝カンゲキ雨嵐（嵐）/KAT-TUN＋Part2オールラインナップ