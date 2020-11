円谷プロダクション製作の特撮WEBドラマシリーズの最新作『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』が2020年11月22日より、YouTubeウルトラマン公式チャンネルにて"世界同時配信"される。

『ウルトラギャラクシーファイト 大いなる陰謀』は、2019年に配信されて好評を博した、WEBドラマシリーズの第2弾。前作と同じく坂本浩一監督がメガホンをとり、今や二世代、三世代にわたって愛されるヒーローキャラクター「ウルトラマン」たちの"新しい魅力"を引き出すべく、さまざまな趣向が盛り込まれている。

坂本浩一(さかもと・こういち)。1970年生まれ、東京都出身。スタントマンを経てアメリカに渡り『POWER RANGERS』シリーズの監督・プロデューサーとして活躍。2009年に映画『大怪獣バトル ウルトラ銀河伝説 THE MOVIE』の監督を務め、特撮ファンから好評を得る。その後も『仮面ライダーフォーゼ』(2011年)『ウルトラマンギンガS』(2014年)『ウルトラマンジード』(2017年)『ウルトラマンZ』(2020年)などの特撮テレビドラマや、『白魔女学園』(2013年)『KIRI-「職業・殺し屋。」外伝-』(2015年)、『BLACKFOX: Age of the Ninja』(2019年/WEB配信)をはじめ多彩な作品で監督・アクション監督を手がけ、大活躍中