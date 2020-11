日韓合同ガールズグループ・IZ*ONEの写真集『LOOK AT MY iZ』JAPAN EDITION(光文社 4,500円税別)が10日より、光文社書籍・雑誌公式ECサイト「kokodeブックス」で発売開始(12月中旬発送予定)、HMV&BOOKS online・HMV&BOOKS店舗・HMV店舗で予約を開始した。

IZ*ONEの写真集『LOOK AT MY iZ』(光文社 4,500円税別) (C)Dispatch

韓国のDispatch社が制作しているK-POPトップアーティストの写真集「Diconシリーズ」はこれまでSEVENTEENやTWICEなど人気グループが登場し、プレミアムな撮り下ろし写真と豪華な特典で“神写真集”としてファンに人気を誇っている。

このたび光文社がDispatch社と契約を交わし、韓国で発売された『Dicon vol.8 IZ*ONE [-look at my iZ-]』を「Dicon JAPAN EDITION」として日本語版に再編集、さらに日本だけの豪華特典などをつけてバージョンアップしたものを独占公式販売。

本書では、テニスルックでのキュートな撮り下ろしをはじめ、12人が「メンバー同士の絆」「新曲の制作秘話」「夢」、そしてファン「WIZ*ONEへの想い」を語りつくしたロングインタビューが掲載されているほか、「オリジナル鉛筆セット」「プラスチッククリアBOOKしおり」「ハイクオリティ両面フォトカード」「パズル仕様ポラロイド」といった日本語版オリジナル特典も。

HMV&BOOKS online・HMV&BOOKS店舗・HMV店舗では、予約受付開始直後に売上ランキング1位になるなど大反響を呼んでいる。

今後も「Dicon JAPAN EDITION」は、24日にEXO-SC、TWICE、NU'EST、12月14日にNCT127、Wanna One、SEVENTEEN、NU'ESTの写真集を発売予定。

