声優、そしてアーティストとして活躍する水樹奈々が、2020年11月7日(土)に初のオンラインライブ『NANA ACOUSTIC ONLINE』を開催。池袋に新しくオープンするライブハウス“Club Mixa”より、リリースしたばかりのシングル曲「No Rain, No Rainbow」など全12曲を披露した。

本公演は、水樹が10月7日にリリースした40枚目のシングル「FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow」の発売を記念して行われたスペシャルライブ。歌手デビュー20周年イヤーである今年、ナゴヤドームを含む自身最大規模の全国ツアーを予定していたが、コロナウィルスの影響で中止となったため、水樹にとっては今年初のソロライブとなった。

CGの雪が舞い落ちる中、1曲目に披露されたのは冬の名曲「エデン」。自身のテーマカラーであり、「青い花」という歌詞にもふさわしく、青を基調とした衣装に身を包み、優しいピアノの音色に水樹が歌声を重ねていく。

「初めてのオンラインでのライブということで、ドキドキしながらステージに立っております。今日は一人で空回っている姿を皆さんにお見せすることになるかもしれないですけど、メンバーに支えてもらいながら頑張りたいと思います!」と意気込みを述べると、メンバー紹介へ。ディスタンスを考え、水樹を360度囲むようにメンバー、カメラが配置されているというこれまでにないライブスタイルに、それぞれが想いを語った。

昨年12月にリリースされたアルバム『CANNONBALL RUNNING』より、ライブ初披露となった「マーガレット」、アコースティックギターの軽快なサウンドが響いた「Nostalgia」などに続いては、スペシャルゲストとしてアルパ奏者の上松美香が登場。「アコースティックライブをやると決めた時、絶対美香ちゃんに来てもらいたいなと一番に頭に浮かびました!」と水樹が想いを伝えると、二人で「愛の星 -two hearts-」を披露する。演奏後に「緊張したねー!」と言ってホッとしながら笑い合う二人が微笑ましく印象的だった。

続いては意外性のあるアレンジに仕上がったという「COSMIC LOVE」、笑顔いっぱいにキュートな振り付けをみせてくれた「ドラマティックラブ」の2曲でライブはポップな雰囲気に。今回は早めにセットリストが決まっていたということで、事前にアレンジ打ち合わせがしっかり出来たとのこと。アレンジを担当したギターの渡辺格、バイオリンの門脇大輔からのアイデアやデモ音源を基に、リハーサルで練り上げていったことを楽しそうに語っていた。

2004年から続く人気シリーズの劇場版アニメ『魔法少女リリカルなのはDetonation』の主題歌「NEVER SURRENDER」、これまでもこれからも歌い続けるという気持ちを綴った「Sing Forever」を目を潤ませながら情感たっぷりに歌い上げると、あっという間にライブはクライマックスへ。

「嫌なことがあっても、きっとその先にはキラキラの未来・笑顔が待っている!みなさんと絶対再会できる!!という想いを込めて歌いたいと思います」と語った後に披露されたラストソングは、40枚目のシングル「FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow」より、「No Rain, No Rainbow」。7色の照明に照らされながら拳を突き出して元気いっぱいに歌い切り、最後は、水樹ライブ恒例の挨拶「かかってこーい!」の掛け声で本編は終了した。

しかし、これで終わりではなく、エンディング映像後にはおまけコーナーとしてライブ後のアフタートークを配信。アレンジ担当の2人とともに、久しぶりにライブが出来た喜びや今日のライブに至るまでの制作過程、感想などをたっぷりと語っていた。

本公演はアーカイブにて11月14日(土)まで公開されているとのことなので、この機会にぜひチェックしてみたい。チケットなど各詳細は公式サイトにて。

●水樹奈々『NANA ACOUSTIC ONLINE』セットリスト

M-01. エデン

M-02. Invisible Heat

M-03. マーガレット

M-04. Nostalgia

M-05. ONE

M-06. 愛の星 -two hearts- / 水樹奈々×上松美香

M-07. 宝物

M-08. COSMIC LOVE

M-09. ドラマティックラブ

M-10. NEVER SURRENDER

M-11. Sing Forever

M-12. No Rain, No Rainbow