声優、そしてアーティストとして活躍する水樹奈々が2020年10月7日(水)にリリースするダブルAサイドシングル「FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow」より、「No Rain, No Rainbow」が現在放送中のTVアニメ『デュエル・マスターズキング』の新オープニングテーマに決定した。

同曲は、過去にも「レイジーシンドローム」や「STAND UP!」、「絶対的幸福論」など数々の水樹の楽曲を手がけてきたsajiのヨシダタクミが作詞・作曲を担当。楽曲にはブリティッシュブラスバンドを取り入れ、明るく笑顔になれるような応援ソングに仕上がっているという。

テレビ東京系アニメ『デュエル・マスターズキング』10月の放送回より、「No Rain, No Rainbow」がオンエアされるので注目しておきたい。

水樹奈々の40thシングル「FIRE SCREAM / No Rain, No Rainbow」は、2020年10月7日の発売予定。各詳細は公式サイトにて。