10月7日~11日に東京ガーデンシアターで開催されたブシロードミュージック主催ライブイベント5公演について公演開催から2週間経過した現在において、新型コロナウイルスによるクラスターの発生及び感染が確認されていないことが発表された。

ブシロードミュージック主催ライブイベント5公演

今回の該当公演は、10月7日開催Morfonica 1st Live「Cantabile」、10月8日開催「BanG Dream! 8th☆LIVE『Breakthrough!』」キラキラ☆Festa Day!、10月9日開催「BanG Dream! 8th☆LIVE『Breakthrough!』」ドキドキ♪Special Day!、10月10日開催ARGONAVIS AAside ライブ・ロワイヤル・フェス2020、10月11日開催グルミク Presents D4DJ D4 FES. ~LOVE!HUG!GROOVY!!~。

公演時に実施した具体的な感染症対策は以下の通り

■出演者・スタッフの感染拡大対策

・公演1週間前から体調を確認

・当日問診票の提出義務

・入館前、退館時の検温(37.5℃以上は入館不可)、および検温済み確認用リストバンドの配布

・手指消毒の徹底

・設営/撤去時から全員マスクを着用し、必要なセクションはフェイスシールドを着用し密を避ける

・入館前に全館消毒を実施

・楽屋は常時空調を換気運転し、定期的な窓解放による換気を徹底

・ヘアメイク・スタイリストのフェイスシールドの利用

・出演者/スタッフ共に食事は全て弁当にて手配

・ケータリングスタッフの手袋・マスク・フェイスシールドの着用義務

■グッズ販売における対策

・事前通販の実施

・物販会場での電子整理券配布による密回避

・利用者の検温および手指の消毒を実施(37.5℃以上は利用不可)

・待機列の入口・出口に消毒液を設置

・整列目標を設置し、距離を確保した列案内

・売場に飛沫防止のビニールカーテンを設置

・スタッフのビニール手袋着用

・金銭の受け渡しにはコイントレーを使用

・電子決済を導入

■入場口での感染拡大対策

・すべての導線に消毒液を設置

・接触確認アプリ(COCOA)の導入

・トイレの高頻度接触部の巡回清掃を実施

・各入場口に看護師を配置

・プレゼント、スタンド花等の受け取りの不実施



■開場時の対策

・時間帯をわけて分散入場を実施

・お客様と接するスタッフはマスクのほかフェイスシールドと手袋を着用

・サーマルカメラでの検温実施(37.5℃以上は入場不可)

・非接触式の体温計にて来場者全員の検温を実施(37.5℃以上は入場不可)

・係員により手指の消毒を励行

・電子チケットの導入

・紙チケットのセルフもぎりの実施

・当日問診票の提出義務

・各種受付には飛沫防止のビニールカーテンを設置

■会場内での対策

・換気を行い、客席後方に扇風機を設置し空気の循環を行う

・トイレの個室に便座クリーナーまたはアルコール消毒スプレーを配備

・喫煙所、コインロッカーを閉鎖

・カフェ、カウンター共に売店の営業無し

■客席内/演出における対策

・定員約8,000人の会場に対し各公演3,000人以下の動員で実施

・ステージから客席、およびお客様同士の距離を確保した座席プラン

・お客様へのマスク着用をお願い

・お客様の発声の禁止

・会場での水分補給以外の飲食禁止

・お客様同士の密接を招く演出の中止(銀テープなど)

・お客様用の椅子の消毒を毎日実施



■退場時の対策

・密集を避けるために規制退場を実施(客席を14区分に分割)

・場外でも密集を避ける広報



■関係機関との調整/公演終了後の対策

・会場と公演開催にあたり感染症対策ガイドラインを策定

・コンサートプロモーターズ協会のガイドラインを遵守

・来場者及びスタッフの連絡先を1ヶ月保管

・所轄保健所に事前に連絡と相談を行い、感染者発生の際に備えて協力を要請

(C)BanG Dream! Project (C)Craft Egg Inc. (C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad All Rights Reserved.