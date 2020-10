2021年3月発送予定「PUNK DRUNKERS x GODZILLA ガイガン&ヘドラ リバスカジャン」(各29,700円/税込)

人気ファッションブランドPUNK DRUNKERSと、日本を代表する特撮怪獣映画「ゴジラ」シリーズとのコラボアイテムとして、「ガイガン」と「ヘドラ」のリバーシブルスカジャンが登場。「PUNK DRUNKERS x GODZILLA ガイガン&ヘドラ リバスカジャン」(各29,700円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

ガイガン側は、前身がガイガンの顔が向き合っているデザイン。そして後身は、ガイガンが街を破壊している様子が描かれている。一方のヘドラ側は、前身は飛行状態のヘドラで、後身はヘドラが工場地帯から登場し、PUNK DRUNKERSならではのアイツが逃げているデザインになっている。NAVY/BLACKとBLACK/KHAKIで展開。

TM & (C) TOHO CO., LTD.