「ゴジラ」シリーズより、ゴジラとモスラ(幼虫)がぬいぐるみペンケースになって新登場。「ゴジラ ぬいぐるみペンケース(全2種)」(各2,970円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

「ゴジラ」は、大きな口が大迫力のペンケース。口がジッパーとなっており、口をパカっと開けてペンを出し入れ。見つめてくる瞳がたまらない、デフォルメされたデザインとなっている。ペンは5~8本ほど収納可能。

「モスラ幼虫」は、背中のファスナーからペンを出し入れ。モスラの口からもペンを入れることが可能な構造に。白いペンを咥える姿はまるで糸を吐いているよう。ペンは3~5本ほど収納可能。

いずれも、ペンの太さによって入る本数は変動、長さ160mm以下のペンに対応。

TM & (C) TOHO CO., LTD.