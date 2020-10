怪獣王「ゴジラ」と、「Manhattan Portage」、「NEWERA」とのコラボレーションが実現。「ゴジラ×New Era 59FIFTYキャップ」(各6,600円/税込)として、プレミアムバンダイで予約受付がスタートしている。

バックにデザインされたManhattan Portageのロゴは、ニューヨークの摩天楼が日本に置き換えられており、その中で活躍するゴジラが表現されている。フロントのロゴは「GODZILLA」の文字の中にニューヨークのスカイライン(街並み)の一部が描かれており、日米をまたにかけ活躍するゴジラを表現。ブランドロゴを活かした、このコラボでしか出来ないデザインとなっている。ニューエラを代表するスタイルである「59FIFTY」で展開されている。

TM & (C) TOHO CO., LTD.