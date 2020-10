NMB48が23日、大阪城ホールで10周年を祝うコンサート「NMB48 10th Anniversary LIVE ~心をひとつに、One for all,All for one~」を開催した。

「NMB48 10th Anniversary LIVE ~心をひとつに、One for all,All for one~」より

2011年1月1日に始まったNMB48劇場公演の同タイトル曲「誰かのために」からスタートした本公演には、52人のメンバー、研修生に加え、山田菜々、山本彩、渡辺美優紀ら1期生や、太田夢莉、市川美織など卒業生18人がゲストで登場し、豪華メンバーで10周年を盛り上げた。

楽曲で歴史を振り返るパートは、9月にファン投票でメンバーを決定したユニット・難波鉄砲隊其之九で幕を開け、1位の鵜野みずき、2位の山本望叶、3位の横野すみれら上位7人が堂々としたパフォーマンス。

高女子力ユニットQueentetメンバーの、吉田朱里、渋谷凪咲、村瀬紗英に続いて、昨年卒業した太田夢莉が登場すると、客席から歓声が。11月10日にQueentetのムック本を、ビューティー版、ファッション版と2冊同時に発売することも発表された。

9月に卒業を発表した山田寿々が、姉で元メンバーの菜々と姉妹デュオを披露したりと卒業生が続々とステージに立つ中、「青春のラップタイム」では初代キャプテンの山本彩が現れ、全員を引き連れて花道へ。新旧メンバーと円陣を組み、会場の一体感を高める。

MCで感想を尋ねられた山本は、「半端なく緊張しました。久しぶりだし、こうやってみんなと歌うのは2年ぶりで、しかも大阪城ホールという大きいところだから震えていました」と心境を明かしつつも、「10周年ということで、そこには私が知らない2年間があって。その2年間もしっかり自分たちの時間を作り上げていて。10年という月日の長さとか、濃さを感じて、皆さんが続けてくれてすごく嬉しいです」と現役メンバーの活躍を称えた。

山本から「任せてよかった」と声をかけられた現在のキャプテン小嶋花梨は、「10周年コンサート、濃い、エモいコンサートができたのではないでしょうか。この困難の中、絶対にやるぞと動いてくださったスタッフ、関係者の皆さん、そして会場に足を運んでくださったり、配信を見てくださったファンの皆様、いつもありがとうございます」と感謝を述べる。

「NMB48はチャンスが来るのを待つのではなく、自分でチャンスを作って掴んでいるなって、それがNMB48だと改めて思わされました。だからどんなに時間がかかっても、絶対に必ず京セラドームに立ってみせます」と目標を語り、「どの時代を切り取っても『NMB48は最高のグループ』と言われるように頑張ります」と宣言した。

■「NMB48 10th Anniversary LIVE ~心をひとつに、One for all,All for one~」 セットリスト

M00:overture

M01:誰かのために -What can I do for someone?-

M02:夢は逃げない

M03:理不尽ボール

M04:最後のカタルシス

M05:告白の空砲

M06:イミフ

M07:イケナイコト

M08:好きになってごめんなさい

M09:やさしさの稲妻

M10:オネストマン

M11:ロマンティックなサヨナラ

M12:Which one

M13:サササ サイコー!

M14:太陽が坂道を昇る頃

M15:虹の作り方

M16:みなさんもご一緒に

M17:らしくない

M18:ハートの独占権

M19:想像の詩人

M20:アーモンドクロワッサン計画

M21:カモネギックス

M22:青い月が見てるから

M23:12月31日

M24:わるきー

M25:ライダー

M26:結晶

M27:青春のラップタイム

M28:ナギイチ

M29:僕らのユリイカ

M30:北川謙二

M31:だってだってだって



EC1/M32:恋なんかNo thank you!

EC2/M33:三日月の背中

EC2/M34:365日の紙飛行機

EC2/M35:ワロタピーポー



(C)NMB48