10月30日放送開始のTVアニメ『D4DJ First Mix』の第1話先行場面カットが到着した。また、YouTube・Twitterにてアニメ全話のテレビ放送との同時配信およびテレビ放送期間中『D4DJ』キャストによる「D4DJ生放送中!」の配信が決定した。

『D4DJ First Mix』

TVアニメ『D4DJ First Mix』第1話先行配信はYouTubeライブにて10月22日24:00より開催。内容はアニメ第1話+トークパートとなっており、出演者は西尾夕香、高木美佑、倉知玲鳳、Raychell。

