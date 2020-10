『D4DJ』のライブイベント「グルミク Presents D4DJ D4 FES. ~LOVE!HUG!GROOVY!!~」が10月11日、東京ガーデンシアターにて開催された。

「グルミク Presents D4DJ D4 FES. ~LOVE!HUG!GROOVY!!~」では、キャラクターを演じる声優24名が総出演し、6ユニットで計38曲を披露。キャラクターによるシナリオパートも交えてのパフォーマンスを行い、今月末に控えるスマートフォン向けゲーム『D4DJ Groovy Mix』のリリースやTVアニメ『D4DJ First Mix』の放送開始への期待感を高めた。

また、ライブ内告知パートでは今年12月にHappy Around!の単独ライブが開催されることを発表。同ライブは2020年6月20日に開催予定だったが、新型コロナウイルス感染拡大の影響で延期になっていた。振替公演の実施を待ち望んでいたファンも多く、会場内からは喜びの拍手が上がった。

本公演はYouTubeでの無料配信とRakuten TVでの有料配信も実施し、延べ視聴者数は約11万人を突破した。また、本公演で披露されたカバー楽曲は、すべて「D4DJ Groovy Mix」に収録されることが決定している。

