『デ・ジ・キャラット』はスマートフォン向けアプリ『ロストディケイド』参戦を記念して、TVアニメシリーズ第1作「ワンダフル版」を全16話一挙放送し、キャスト&監督による生特番を配信する。

『「ロストディケイド」参戦記念生特番 デ・ジ・キャラットワンダフル版アニメ全16話一挙放送&キャストスペシャルトークPARTY』では、「ワンダフル版」の『デ・ジ・キャラット』を全16話一挙放送。デ・ジ・キャラット役真田アサミ、ラ・ビ・アン・ローズ役氷上恭子が出演し、スペシャルゲストとしてアニメシリーズ監督の桜井弘明が登場する。配信は10月10日18:00~21:00予定。

また、応援ツイートキャンペーンも開催。『ロストディケイド』公式Twitterと、『デ・ジ・キャラット』公式Twitterをフォローし、Twitterのハッシュタグ「#特番でも主役はでじこにょ」を付けて、『デ・ジ・キャラット』に関する思い出や出演者への質問、番組の感想や実況などを自由にツイートすることで応募完了。応募ツイート募集期間は10月18日23:59まで。

(C)BROCCOLI Illust.Koge-Donbo*, (C)ブロッコリー・TBS,

(C) bushiroad All Rights Reserved. (C) RASTAR GAMES (HK)CO.,LIMITED ALL RIGHTS RESERVED