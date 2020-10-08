コラボTCG「Reバース for you」からユニット毎の新曲である「笑顔でGo G0 G0!!!」「for you for me」「エーテルのススメ」「Venus Party Tune♪」の4曲が発表された。
アニメ『りばあす』内に登場する、3名1組のチーム「Go Go しちゅー's!」「トReニティ」「⁂(アステリズム)」「ヴィーナス」からそれぞれのユニット曲として新曲が発表された。
また、11月29日開催の「ReバースSPECIAL ～ライブ＆トークショー～」にて新曲を披露するとのこと。
曲名:笑顔でGo G0 G0!!!
作詞:うらん
作曲:山口朗彦
編曲:山口朗彦
歌唱:Go Go しちゅー's!(東山 有 (CV:西尾夕香)、若宮 千春 (CV:西本りみ)、 美濃 周子 (CV:進藤あまね))
曲名:for you for me
作詞:こだまさおり
作曲:山田高弘
編曲:小木岳司、山田高弘
歌唱:トReニティ(藤堂 圭 (CV:小山百代)、愛染 京 (CV:遠野ひかる)、 桜木 雪 (CV:岩田陽葵))
曲名:エーテルのススメ
作詞:やしきん
作曲:やしきん
編曲:やしきん
歌唱:⁂(アステリズム)(猫ヶ洞 青 (CV:成海瑠奈)、 春日井 梢 (CV:佐伯伊織)、岡崎 育未 (CV:尾崎由香))
曲名:Venus Party Tune♪
作詞:Motokiyo
作曲:Motokiyo
編曲:菊谷知樹
歌唱:ヴィーナス(鳥越 樹里 (CV:大塚紗英)、 駒形 豊 (CV:三村遙佳)、寿 沙希 (CV:葉月ひまり))
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