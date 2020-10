コラボTCG「Reバース for you」からユニット毎の新曲である「笑顔でGo G0 G0!!!」「for you for me」「エーテルのススメ」「Venus Party Tune♪」の4曲が発表された。

「Go Go しちゅー's!」「トReニティ」「⁂(アステリズム)」「ヴィーナス」

アニメ『りばあす』内に登場する、3名1組のチーム「Go Go しちゅー's!」「トReニティ」「⁂(アステリズム)」「ヴィーナス」からそれぞれのユニット曲として新曲が発表された。

また、11月29日開催の「ReバースSPECIAL ~ライブ&トークショー~」にて新曲を披露するとのこと。

曲名:笑顔でGo G0 G0!!!

作詞:うらん

作曲:山口朗彦

編曲:山口朗彦

歌唱:Go Go しちゅー's!(東山 有 (CV:西尾夕香)、若宮 千春 (CV:西本りみ)、 美濃 周子 (CV:進藤あまね))

曲名:for you for me

作詞:こだまさおり

作曲:山田高弘

編曲:小木岳司、山田高弘

歌唱:トReニティ(藤堂 圭 (CV:小山百代)、愛染 京 (CV:遠野ひかる)、 桜木 雪 (CV:岩田陽葵))

曲名:エーテルのススメ

作詞:やしきん

作曲:やしきん

編曲:やしきん

歌唱:⁂(アステリズム)(猫ヶ洞 青 (CV:成海瑠奈)、 春日井 梢 (CV:佐伯伊織)、岡崎 育未 (CV:尾崎由香))

曲名:Venus Party Tune♪

作詞:Motokiyo

作曲:Motokiyo

編曲:菊谷知樹

歌唱:ヴィーナス(鳥越 樹里 (CV:大塚紗英)、 駒形 豊 (CV:三村遙佳)、寿 沙希 (CV:葉月ひまり))

