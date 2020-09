「鬼滅の刃」初の劇場映画として2020年10月16日(金)に公開される『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌で、LiSAが歌う「炎 (ホムラ)」のジャケット写真が公開された。

2020年10月14日(水)にリリースされるLiSAの17thシングル「炎」は、劇場版「鬼滅の刃」無限列車編の登場キャラクター・煉獄杏寿郎の描き下ろしイラストを使用した期間生産限定盤、灯篭モチーフの“炎”型に切り抜かれたスリーブケースが目を引くデザインの初回生産限定盤、LiSAのビジュアルをあしらった通常盤の3種類でのリリースとなる。

期間生産限定盤

初回生産限定盤

通常盤

さらに、同シングルに収録されるトラックリストと楽曲のクリエーター情報も公開された。

■シングル「炎」収録楽曲

M-01. 炎/作詞:梶浦由記・LiSA、作曲:梶浦由記、編曲:梶浦由記

M-02. ロストロマンス/作詞:LiSA、作曲:SHO from MY FIRST STORY、編曲:SHO from MY FIRST STORY

M-03. Leopardess (※初回生産限定盤、通常盤)/作詞:松原さらり、作曲:Hi-yunk (BACK-ON)、編曲:Hi-yunk (BACK-ON)

M-03. My Friends Forever (※期間生産限定盤)/作詞:金井政人(BIGMAMA)、作曲:大西克巳、編曲:江口亮

M-04. 炎 -Instrumental-

※「初回生産限定盤・通常盤」と「期間生産限定盤」では、カップリング(M-03)が一曲異なる。

そして、シングル「炎」と同時発売されるアルバム『LEO-NiNE』のBlu-ray/ DVDに収録される映像内容も公開。楽曲のミュージックビデオに加えて、60分を越える『LEO-NiNE』のメイキング映像など、盛り沢山の内容になっている。

■アルバム『LEO-NiNE』Blu-ray/DVD収録内容

・play the world! feat.PABLO -MUSiCCLiP-

・赤い罠(who loves it?) -MUSiCCLiP-

・ADAMAS -MUSiCCLiP-

・紅蓮華 -MUSiCCLiP-

・unlasting -MUSiCCLiP-

・愛錠 -Lyric video-

・ハウル -MUSiCCLiP-

・unlasting -LiSA special live in AbemaTV-

・シルシ -LiSA special live in AbemaTV-

・紅蓮華 -THE FIRST TAKE-

・THE MAKiNG OF "LEO-NiNE"

LiSAのニューアルバム『LEO-NiNE』とニューシングル「炎」は、2020年10月14日(水)に2タイトル同時リリース。各詳細は公式サイトにて。

(C)吾峠呼世晴/集英社・アニプレックス・ufotable