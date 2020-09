TVアニメ『鬼滅の刃』のオープニングテーマ「紅蓮華」を初収録した、LiSAにとって3年ぶりとなるオリジナルフルアルバム『LEO-NiNE (レオナイン)』。2020年10月14日(水)にリリースされる本作のトラックリストとその楽曲のクリエイター情報が公開された。

●アルバム『LEO-NiNE』収録楽曲

play the world! feat.PABLO (作詞:LiSA/田淵智也、作曲:PABLO a.k.a. WTF!?、編曲:PABLO a.k.a. WTF!?) 紅蓮華 (作詞:LiSA、作曲:草野華余子、編曲:江口 亮) 晴レ舞台 (作詞:LiSA、作曲:高橋浩一郎、編曲:高橋浩一郎) マコトシヤカ (作詞:田淵智也、作曲:田淵智也、編曲:江口 亮) cancellation (作詞:LiSA、作曲:PABLO a.k.a. WTF!?、編曲:PABLO a.k.a. WTF!?) 愛錠 (作詞:LiSA、作曲:草野華余子、編曲:江口 亮) 赤い罠(who loves it?) (作詞:LiSA/田淵智也、作曲:田淵智也、編曲:堀江晶太) わがままケット・シー (作詞:金井政人(BIGMAMA)、作曲:金井政人(BIGMAMA)、編曲:江口 亮) unlasting (作詞:LiSA、作曲:草野華余子、編曲:堀江晶太) ADAMAS (作詞:LiSA、作曲:カヨコ、編曲:堀江晶太) 1センチ (作詞:LiSA、作曲:LiSA/堀江晶太、編曲:堀江晶太) ハウル (作詞:LiSA、作曲:HIDEO NEKOTA、編曲:江口 亮) BEAUTIFUL WORLD (作詞:LiSA、作曲:小南泰葉、編曲:江口 亮)

そして、本作のリード曲となる「play the world! feat.PABLO」のダウンロード&ストリーミング配信が9月9日(水)よりスタートすることが決定。Pay money To my Painのメンバーであり多彩なアーティストへの作・編曲やサポートを行っているPABLOをフィーチャリングボーカリストとして迎えた本楽曲は、力強いストンプとクラップのリズムにリードされ、思わず一緒にリズムを刻みたくなるような一曲。世界を巻き込んで遊び尽くしたくなる、エネルギッシュなロックナンバーに仕上がっている。

なお、「play the world! feat.PABLO」は、TOKYO FM(全国38局ネット)にて月~金22:00-23:55に放送中の番組『SCHOOL OF LOCK!』内のLiSAレギュラーコーナー「LiSA LOCKS!」にて、9月4日(金)に初オンエアとなるので、こちらもチェックしておきたい。

LiSAのニューアルバム『LEO-NiNE』は、ニューシングル「炎」と10月14日(水)に2タイトル同時リリース予定。各詳細は公式サイトにて。