日本テレビ系大型音楽特番『THE MUSIC DAY』(12日14:55~22:54)の全出演者が5日、発表された。

松本まりか

すでに発表されている、嵐、[Alexandros]、いきものがかり、KAT-TUN 、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、King & Prince、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、Sexy Zone、NEWS、NiziU、乃木坂46、V6、Hey! Say! JUMP、矢沢永吉、LiSAに加え、豪華アーティストが集結。

同番組初登場の瑛人は、大ヒットしている「香水」を生歌唱。同じく初登場DISH//は、あいみょん書き下ろしの曲「猫」を。韓国ボーイズグループ・BTSは、アジア圏アーティストとして、57年ぶりの全米ビルボード1位を記録した「Dynamite」を披露。

ほかにも、今年結成20周年のPerfumeやSEKAI NO OWARI、GENERATIONS from EXILE TRIBE、欅坂46、日向坂46などが登場する。

また、メドレー企画も発表。SHELLYと指原莉乃がプレゼンターを務める「恋するオトナ女子メドレー」は、オトナ女子の胸のうちを歌った恋愛ソングの名曲たちを4つのテーマにわけたメドレーで紹介。「報われない恋」メドレーには、加藤ミリヤ、そして“怪演女優”としてブレークした松本まりかが生歌唱に初挑戦する。歌うのは150万枚の大ヒットを記録したテレサ・テンさんの代表曲「愛人」だ。ほかにも、「未練」メドレー、「匂い」メドレー、「星空」メドレーが展開される。

「女性アイドルメドレー」は、石川ひとみ×AKB48、新田恵利×渡辺美奈代×乃木坂46による「セーラー服を脱がさないで」などの時代を彩ったアイドルがコレボレーション。高橋由美子は約20年ぶりに日テレ系音楽番組に出演し、日向坂46とコラボして「友達でいいから」を届ける。さらに、乃木坂46は『THE MUSIC DAY』でのラストパフォーマンスとなる白石麻衣も参加し、自身が初めてセンターを務めた「ガールズルール」を披露する。

「ダーリンメドレー」は、恋人や夫婦…“ダーリン”に向けて歌われた愛の歌が登場。注目は、亀梨和也による沢田研二「ダーリング」のカバーだ。

そして、大ヒットドラマの人気主題歌を懐かしい貴重映像とともに展開する「ドラマ主題歌メドレー」も。flumpoolは今年1月に放送された『知らなくていいコト』の主題歌「素晴らしき嘘」を披露する。

ほかにも、LIVEPARKアプリでも楽しめる企画を展開。関ジャニ∞のステージでは、事前にアプリ上でオリジナル「うちわ」を作成でき、この「うちわ」を振ってライブに参加してスマホをたくさん振ると、ステージで「何か」が起こる。「紅蓮華」を披露するLiSAのステージでは、スマホを振って炎を送る仕掛けが。

5日に番組公式Twitterでツイートされる「キスマイステージ演出投票!」で、見たいKis-My-Ft2のステージ演出をハッシュタグ投票する企画も。放送当日、ツイート数が一番多かったステージ演出で登場する。

そして、今年も「THE MUSIC DAY 裏配信★大魔王の部屋」を実施(12日14:40頃~22:54頃)。古坂大魔王、市來玲奈アナウンサーのMCで、放送中は本番前後のアーティストが裏配信にも出演し、ここでしか見れないトークやパフォーマンスを展開する。

■『THE MUSIC DAY』全出演アーティスト

嵐、[Alexandros]、いきものがかり、石川ひとみ、瑛人、エレファントカシマシ、AKB48、KAT-TUN、加藤ミリヤ、関ジャニ∞、Kis-My-Ft2、King & Prince、欅坂46、駒津柚希、小柳ゆき、三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、SEKAI NO OWARI、Sexy Zone、SEVENTEEN、高橋由美子、DA PUMP、DISH//、TOMORROW X TOGETHER、東京スカパラダイスオーケストラ、中島美嘉、NiziU、新田恵利、NEWS、乃木坂46、Novelbright、Perfume、日向坂46、BTS、藤井フミヤ、flumpool、Foorin、V6、Hey! Say! JUMP、MAX、松本まりか、三浦大知、MIYAVI、宮本浩次、矢井田瞳、矢沢永吉、山崎まさよし、LiSA、渡辺美奈代

