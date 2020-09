『BanG Dream!』(バンドリ!)発のボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』(アルゴナビス フロム バンドリ!)より5バンドが集結する「ライブ・ロワイヤル・フェス2020」が10月10日有観客&有料配信で開催することが発表された。

「ARGONAVIS AAside ライブ・ロワイヤル・フェス2020」

「ARGONAVIS AAside ライブ・ロワイヤル・フェス2020」は、Argonavis・GYROAXIA・Fantôme Iris・風神RIZING!・εpsilonΦが出演するスペシャルライブ。10月10日、東京ガーデンシアターにて開催される。

本公演のチケットは、Argonavis 3rdシングル「星がはじまる」に先行受付チケットが封入されている。先行申込期間は9月13日23:59まで。有料配信チケットの販売は9月下旬予定。詳細は公式サイトにて。

