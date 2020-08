TVアニメ『プリンセスコネクト!Re:Dive Season 2』の制作が決定。それにあわせて、ティザービジュアル&ティザーPVが公開された。

ティザービジュアルには、ペコリーヌ、コッコロ、キャル、ユウキの美食殿メンバーが集合し、ギルドハウスで料理をする和気あいあいとした雰囲気が描かれている。

そして、ティザーPVは、美食殿の出会いやこれまでの冒険など、思い出の数々を振り返る内容になっている。

アニメーション制作は、前作に引き続きCygamesPicturesが担当。『Season 2』では一体どんな物語が繰り広げられるのか、続報に注目したい。

●アニメ「プリンセスコネクト!Re:Dive Season 2」ティザーPV

●Blu-ray第3巻の描きおろしジャケットイラストを公開

2020年10月2日(金)に発売されるBlu-ray第3巻「プリンセスコネクト!Re:Dive 3」のジャケットイラスト、インナーイラストが公開された。第3巻は、主人公・ユウキの描きおろししイラストが使用されている。Blu-rayの詳細はアニメ公式サイトにて。

第3巻ジャケットイラスト

第3巻インナーイラスト

(C) アニメ「プリンセスコネクト!Re:Dive」製作委員会

(C) Cygames, Inc.