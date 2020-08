『BanG Dream!(バンドリ!)」発のボーイズバンド・Argonavisが8月12日、1stアルバム『Starry Line』を発売した。

TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』をフィーチャーした本アルバムの表題曲「Starry Line」は、作詞を中村航氏と田淵智也氏(UNISON SQUARE GARDEN)、作曲を田淵と栁舘周平氏、編曲を栁舘氏が担当。ミドルテンポのポップなメロディに乗せたメッセージ性の強い歌詞が印象的な楽曲に仕上がっている。

ほか、同じく田淵氏が作詞・作曲を手がけたOPテーマ「星がはじまる」を始め、ASH DA HERO、Shinji(シド)、SHiNNOSUKE(ROOKiEZ is PUNK’D/S.T.U.W)といったアーティストによる楽曲の数々が収録されたフルボリュームの内容となっている。

さらに生産限定盤にはBanG Dream! Argonavis 2nd LIVE「VOICE -星空の下の約束-」の映像を収めたBlu-rayに加え、ライナーノーツブックレットが付属。Argonavisメンバーのほか、クリエイター陣によるコメントも収録されている。価格はBlu-ray付生産限定盤が8,000円、通常盤が3,000円(ともに税抜)。

