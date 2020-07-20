声優、そしてアーティストとして活躍する石原夏織が2020年8月5日にリリースする2ndアルバム『Water Drop』より、収録曲「フィービー・フィービー」の試聴動画が公開された。
「フィービー・フィービー」は、作詞：只野菜摘、作曲：大竹智之、編曲：太田雅友による、みんなで動きを合わせてひとつになれるような楽曲になっている。
●石原夏織「フィービー・フィービー」試聴ver.
また、アルバムの全曲試聴動画も公開。
●2nd Album「Water Drop」全曲試聴動画
さらに、アルバムのCD＋BD盤とCD＋DVD盤に収録される「SUMMER DROP」メイキング映像のダイジェストと、各特典映像のショートバージョンも公開されたので、あわせてチェックしておきたい。
●「SUMMER DROP」MAKING DIGEST（2nd Album「Water Drop」特典映像）
●「SUMMER DROP（Dance ver.）」 short ver.（2nd Album「Water Drop」特典映像）
●「Face to Face（Dance Movie）」short ver.（2nd Album「Water Drop」特典映像）
●「Face to Face（Only you ver.）」 short ver.（2nd Album「Water Drop」特典映像）
●「TEMPEST（Dance ver.）」 short ver.（2nd Album「Water Drop」特典映像）
石原夏織の2ndアルバム『Water Drop』は、2020年8月5日の発売予定。各詳細は公式サイトにて。