声優、そしてアーティストとして活躍する石原夏織が2020年8月5日にリリースする2ndアルバム『Water Drop』より、収録曲「キミしきる」と「リトルシング」の試聴動画が公開された。

「キミしきる」は、やなぎなぎ作詞の大切な人に向けたバラード曲。そして「リトルシング」は、kz (livetune)が作詞・作曲・編曲を担当したエレクトロでポップな楽曲に仕上がっている。

●石原夏織「キミしきる」試聴ver.

●石原夏織「リトルシング」試聴ver.

さらに、石原夏織 Official YouTube Channel にて、過去に期間限定で公開した2nd Single「Ray Rule」Dance Rehearsal short ver.と、2018年8月18日に開催されたBIRTHDAY EVENT「Career up Carry」内で公開された幕間映像で、石原夏織の愛犬・むーちゃんが登場する「Career up Puppy」の映像も公開されたので、こちらもあわせてチェックしておきたい。

●2nd Single 「Ray Rule」Dance Rehearsal short ver.

●Carrer up Pupppy(2018.8.18 BIRTHDAY EVENT Carrer up Carry 幕間映像)

石原夏織の2ndアルバム『Water Drop』は、2020年8月5日の発売予定。各詳細は公式サイトにて。