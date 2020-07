SEKAI NO OWARIがグローバル展開を目的として取り組んでいるプロジェクト・End of the World名義の新曲「Over ft. Gabrielle Aplin(R3HAB Remix)」を配信リリースした。

「Over ft. Gabrielle Aplin」にはイギリスのシンガーソングライター、ガブリエル・アプリンが参加。Fukase(Vo)とのツインボーカルで恋愛の終わりを切なく歌い上げた楽曲となっている。今回オリジナルバージョンのリリースに先駆けて配信された“R3HAB Remix”は、オランダ出身の世界的DJ・R3HABがリミックスを手がけた。

なおEnd of the WorldとR3HABのコラボレーションは、昨年8月に行われた「SUMMER SONIC 2019」内の「Spotify On Stage in MIDNIGHT SONIC」でSEKAI NO OWARIとR3HABが共演し意気投合したことがきっかけで実現した。