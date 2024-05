「数年後にお互い1人だったら結婚しよう」…実際に言われたらどうする？ SCANDALが恋愛相談にアドバイス

SCANDALがパーソナリティをつとめる番組「SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルト」。結成、デビューから10年超のキャリアを持ち、最近では国内のみならず世界各国にも熱狂的なファンが多い彼女たち。英語で「最近どう?」という意味の「Catch up」そのままの、フランクな内容でお届けしていきます。5月6日(月)の配信では、リスナーから寄せられた「恋愛相談」にSCANDALメンバーたちがアドバイスを送りました。HARUNA:今回は、ひたすらメールを読む回です。<リスナーからのメール・高菜めんたいマヨ丼さん>SCANDALのみなさん、こんにちは。ルミナスツアーの新潟公演に行きました! 幸せな時間をたくさんありがとうございます。今日は相談があり、メッセージをさせてもらいました。私には仲のいい、信用している男友達がいます。この友達とは違う県に住んでいますが、月1ほどで会ってご飯に行ったり県外におでかけしたりしています。会うとだいたい女子会みたいな感じで、ダラダラ話をしてお互いの近況報告をして楽しんでいます。お互いに彼氏彼女はいなくて、普段から結婚の価値観や理想の相手の話をしていました。最近、その男友達から「私を恋愛対象として見れる」「お互い2年半後に相手がいなかったら結婚しよう」と言われて、そこからは友達を(男性として)意識するようになりました。今までは私からご飯を誘ったり連絡を取っていましたが、それ以降は友達が地元に帰るたびにご飯に誘ってくれたり、LINEが頻繁に来るようになりました。前までとは違う一面を見て、友達のいいところをさらに見つけられた感じがして、なんだか嬉しい気持ちです。この友達以上恋人未満みたいな関係が少しモヤモヤするのですが、ずっと仲よくしてきた期間もあるので「このままがいいな」と思うときもあります。実は半年前に元カレと別れて悲しい気持ちになって、いまだに引きずっている部分もあります。この気持ちを埋めたいから男友達を好きになろうとしているのか、それとも好きになりかけようとしているのに元カレに執着しているのか。自分の気持ちに整理がつかないままです。どうすればいいかヒントをください。TOMOMI:「2年半」ってなんなんやろね……。MAMI:ね。なんなん?TOMOMI:2年とか3年とかじゃなくて、2年半って!RINA:30歳になるとか、何かの区切りがあるんじゃない?HARUNA:高菜めんたいマヨ丼さんは20代後半。MAMI:でもさ、これって何の約束? だって2年半後、どうなっているかわからないのに……。HARUNA:なんでなんだろうね。私はちょっとイヤなんだけど……。MAMI:私も(HARUNAの気持ちが)めっちゃわかる! だってさ、お互い他に相手がいなかったらって……。HARUNA:うん。なんで決められなきゃいけないの?TOMOMI:今までお友達の期間が長かったから、「やっぱ付き合おうよ」と言うのが照れ臭かったんじゃないの? それで、なんとなく冗談のひとつとして期間を決めたというか。お互いに2年半待とうとかじゃなくて、たぶんそう言っておかないとお互いが不安みたいなさ。RINA:冷静に伝えるためにもね。MAMI:それでさ、もし相手が冗談みたいな感じで言っていたとしても、高菜めんたいマヨ丼さんはそれにとらわれちゃっているわけじゃん。RINA:関係がちょっとズレたよね。今までとは違う感じになった。MAMI:そうそう。HARUNA:意識したしね。MAMI:2年半後って言われちゃったことで、それが本当かどうかわからないけど、それによってお互いに彼氏彼女を作れなくなるかもだよね?RINA:そこまでは考えなくてもいいんじゃない? 2年半までのあいだに本当に好きな人ができたりしたら、それは自由にしていいと思うけど。TOMOMI:保険的な期間を言ってるんやと思う。RINA:自分が安心できるからね。HARUNA:「恋愛対象として見れる」ということも言われているしね。TOMOMI:その男の子のほうも、今の関係が心地いいなと感じながらも「一歩進みたいな」という気持ちもありそう。だけど、関係を崩しちゃったらもう戻れないかもしれない。そういう、まったく同じことをお互いに考えているんじゃないかなって思う。だから今、(リスナーが)「めっちゃ好きや」となっていないんやったら、そのまま楽しく過ごせばいいと思う。意識をし始めたことで「ほんとに好きだ!」ってなっちゃったら、付き合う決断をとってもいいよ。そんなに難しく考えなくてもいいのかなって思うけどね。----------------------------------------------------「SCANDAL Catch up」音声版----------------------------------------------------<番組情報>番組名:SCANDAL Catch up Supported by 明治ブルガリアヨーグルトAuDee、Spotifyで配信中。配信日時:毎週月曜 21:00〜パーソナリティ:SCANDAL番組サイト: https://audee.jp/program/show/100000056