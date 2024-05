女優の米倉涼子が6日、自身のInstagramを更新し、横浜の海をバックに撮影したドレス姿を披露した。

「美しすぎるオフショット」に感謝の声

米倉涼子

米倉は「I took in a lot of the atmosphere of Yokohama!」と記し、横浜・みなとみらいの海をバックに天を仰ぐ全身ショットをポスト。第2回横浜国際映画祭のアンバサダーを務める米倉は、ゴージャスなジュエリーとロイヤルブルーのドレスを身にまとい、思わず息をのむような美貌を披露。ハッシュタグで「#横浜国際映画祭 #みなとみらい #感謝 #開放感」とつづり、抜群のスタイルと女優オーラで、映画の1シーンさながらのショットをファンに届けた。

こうした投稿にファンからは、「立っているだけなのにカッコ良すぎて尊敬」「美しいの極み」「美しさが、桁違い」「横浜で1番輝いてます」「美しすぎるオフショットありがとうございます」「永遠の憧れです」「これは誰も敵わない」「青のドレスすごく似合ってます!」「綺麗すぎて風景以上目立ってる」「本当に完璧」「宇宙一かっこいいです」「青い空、青い海、青いドレス」「天を仰いでいる姿も美しい」「映えますね~!」「美の圧がすごいです」「最高に綺麗ですね!」「オーラが眩しい」「美しい。絵になっている」「体の線が綺麗」「神々しすぎる」など300件を超えるコメントが寄せられている。