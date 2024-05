乃木坂46井上和「遠藤さくらさんが好きだったので…」グループ加入前から愛読している雑誌を明かす

乃木坂46の井上和(いのうえ・なぎ)がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」(毎月1週目の月曜~木曜22:15頃~)。5月6日(月・振休)の放送では、リスナーからのメッセージを紹介。乃木坂46加入前から読んでいる雑誌などについて語りました。――4月19日(金)発売の雑誌「non-no」6月号から専属モデルとして登場している井上。今回の番組の冒頭では、撮影裏話などについて語りました。「non-no」専属モデル就任の話題を受けて、リスナーからはこんなメッセージも届きました。質問なのですが、乃木坂46加入前の和先生は普段からファッション雑誌を読んでいましたか?(19歳)(乃木坂46)加入前から読んでいます! それこそ「non-no」もですね。私は遠藤さくらさんが好きだったので、(「non-no」専属モデルをつとめる)さくらさん目的で読んでいましたし、“大人になりたいとき”に読んでいました。背伸びするイメージですね。好きな雑誌なので、本当にありがたいなと思います。ありがとうございます!番組では他にも、敬愛する乃木坂46の先輩・遠藤さくらさんとのCM共演秘話、リスナーからのメッセージに答える場面もありました。<番組概要>番組名:SCHOOL OF LOCK!パーソナリティ:こもり校長(小森隼・GENERATIONS from EXILE TRIBE)、COCO教頭(CRAZY COCO)放送日時:月曜~木曜 22:00~23:55/金曜 22:00~22:55番組Webサイト:https://www.tfm.co.jp/lock/