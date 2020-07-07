ニッポン放送はきょう7日、6月8日から6月14日に行われたラジオ聴取率調査(ビデオリサーチ調べ・12歳～69歳男女対象 ※首都圏ラジオ聴取率調査)で全局中同時間帯で単独首位を獲得した番組を発表した。
単独首位を獲得したのは、『オードリーのオールナイトニッポン』(毎週土曜 25:00～、0.9%)、『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜 25:00～、0.5%)、『佐藤栞里のオールナイトニッポン0』(13日27:00～、0.2%)など。『オードリーのオールナイトニッポン』は16年2月度調査以来、26回連続の単独首位獲得となった。
全局中同時間帯で単独首位を獲得した番組は以下の通り。
■『イルカのミュージックハーモニー』(毎週日曜 7:00～8:30) 1.0%
■『オードリーのオールナイトニッポン』(毎週土曜 25:00～27:00) 0.9%
■『薬師丸ひろ子 ハート・デリバリー』(毎週日曜 8:30～9:00) 0.8%
■『上柳昌彦 あさぼらけ』(月曜 5:00～6:00、火曜～金曜 4:30～6:00 ※5:00～～6:00 5曜日平均) 0.7%
■特番『明石家さんま オールニッポンお願いリクエスト』(7日18:00～21:50) 0.6%
■『ナインティナインのオールナイトニッポン』(毎週木曜 25:00～27:00) 0.5%
■『鈴木亮平 Going Up』(毎週土曜 22:00～22:30) 0.4%
■『藤ヶ谷太輔 Peaceful Days』(毎週土曜 22:30～23:00) 0.4%
■特番『佐藤栞里のオールナイトニッポン0』(13日27:00～29:00) 0.2%