auスマートパスプレミアム内の上半期再生数ランキングが6日に発表され、ロックバンド・Official髭男dismの楽曲がTOP10内に5曲ランクインした。

1位に輝いたのは、2019年に大ヒットを記録した映画『コンフィデンスマンJP』に書き下ろされた「Pretender」。リリースから約1年経過してもその勢いは衰えず、今年の上半期も多くのユーザーを魅了した。

2位にはTBS系ドラマ『恋はつづくよどこまでも』の主題歌「I LOVE...」。そして、4位は2019ABC夏の高校野球応援ソング・『熱闘甲子園』テーマソングの「宿命」、6位はアニメ映画『HELLO WORLD』の主題歌「イエスタデイ」、9位は『コンフィデンスマンJP』のドラマ版主題歌「ノーダウト」といった話題曲が上位を席巻した。

■2020年上半期auスマートパスプレミアム内再生ランキング

1位.Official髭男dism「Pretender」

2位.Official髭男dism「I LOVE...」

3位.King Gnu「白日」

4位.Official髭男dism「宿命」

5位.菅田将暉「まちがいさがし」

6位.Official髭男dism「イエスタデイ」

7位.LiSA「紅蓮華」

8位.Foorin「パプリカ」

9位.Official髭男dism「ノーダウト」

10位.King Gnu「Teenager Forever」

11位.King Gnu「どろん」

12位.Mrs. GREEN APPLE「インフェルノ」

13位.菅田将暉「さよならエレジー」

14位.MISIA「アイノカタチfeat.HIDE(GReeeeN)」

15位.King Gnu「傘」

16位.King Gnu「飛行艇」

17位.FictionJunction feat.LiSA「from the edge」

18位.Uru「あなたがいることで」

19位.嵐「One Love」

20位.JUJU「STAYIN' ALIVE」

21位.King Gnu「小さな惑星」

22位.嵐「Turning Up」

23位.back number「高嶺の花子さん」

24位.SEKAI NO OWARI「RPG」

25位.Little Glee Monster「ECHO」

26位.三代目J SOUL BROTHERS fromEXILE TRIBE「Rat-tat-tat」

27位.Official髭男dism「115万キロのフィルム」

28位.嵐「Love so sweet」

29位.三浦大知「I'm Here」

30位.[Alexandros]「ワタリドリ」