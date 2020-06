複数のアングルで映像を同時視聴できるauスマートパスプレミアム新機能「マルチアングル動画プレイヤー」が18日から提供を開始した。

「マルチアングル動画プレイヤー」は、映像を4画面の複数アングルに分け、同時視聴が可能な新機能。サイズ別にメイン画面とサブ画面に分かれた各アングルの中から好みにあわせてメイン画面を選択し、1つの映像を複数のアングルから同時に楽しむことができる。

対象コンテンツ第1として、日韓合同ガールズグループ・IZ*ONEの独占コンテンツ「au 5G Special Event with IZ*ONE」の配信をスタート(12月18日23時59分まで)。今年5月末に収録されたばかりの撮り下ろし映像、約1時間にわたるトークブロック、シングル曲「La Vie en Rose」や「Violeta」などを含む10曲のライブブロックをマルチアングルで視聴できる。

また、独占コンテンツの配信を記念して、本邦初公開のライブ映像も用意。2019年5月に日本公式ファンクラブのオープンを記念して日本武道館で開催された「IZ*ONE JAPAN 1st Fan Meeting」から「好きと言わせたい」。そして約5万人を動員した初の日本開催となるコンサート「IZ*ONE 1ST CONCERT EYES ON ME IN JAPAN」より「Buenos Aires」、「Vampire」の計3曲の初出しライブ映像が配信される。

IZ*ONEの宮脇咲良は、コメント動画を通じて、「今月よりauスマートパスプレミアムにて、私たちの新しいパフォーマンス映像が配信されることになりました!」とアピールしている。