中国で先行配信され、日本国内で200万ダウンロードを突破した、スマホRPG『アークナイツ -明日方舟-』の中国版1stアニバーサリー主題歌で、ReoNaが歌う「Untitled world」が、日本でのゲーム配信ハーフアニバーサリータイミングのゲーム新章リリースにあわせて、2020年7月1日(水)0時よりフル配信される。

ReoNaの楽曲を数多く手掛ける毛蟹(LIVE LAB.)による作曲、新進気鋭のクリエイター草野華余子が作詞を手掛け、PENGUIN RESEARCHの堀江晶太が編曲した、ヘヴィなサウンドに裏打ちされた、救いのない世界をReoNaが表現する。

なお、7月22日(水)には、TVアニメ『ソードアート・オンライン アリシゼーション War of Underworld』2ndクールのOPテーマシングル「ANIMA」のリリースも決定しているReoNA。各詳細は公式サイトにて。

