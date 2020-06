声優・東山奈央が2020年8月5日にリリースするキャラクターソングベストアルバム『Special Thanks!』より、収録曲第一弾やジャケット写真、さらに10周年記念イラストを描き下ろしたイラストレーターのラインナップなど、アニバーサリースペシャル盤の特典内容が公開された。

今回、解禁となった収録曲第一弾は15曲。これまで東山奈央が歌ってきた200曲以上のキャラクターソングの中から、本人が自らセレクトした楽曲で、既に発表されていた『神のみぞ知るセカイ』『異国迷路のクロワーゼ The Animation』『マクロスΔ』『きんいろモザイク』の楽曲に加え、『ニセコイ』『魔法少女育成計画』など、バラエティ豊かな人気作品の楽曲が勢ぞろいしたラインナップとなった。残りの収録楽曲については7月にあらためて解禁予定となっている。

■『Special Thanks!』収録曲第一弾

・一度だけの恋なら ~Reina Solo~ (TVアニメ『マクロスΔ』) / レイナΔ東山奈央 ※ソロ新録ver.

・Jumping!! (TVアニメ『きんいろモザイク』) / 九条カレン(東山奈央) ※ソロ新録ver.

・ハッピークレセント (TVアニメ『神のみぞ知るセカイ』) / 中川かのん starring 東山奈央

・ここからはじまる物語 (TVアニメ『異国迷路のクロワーゼ The Animation』) / 湯音(東山奈央)

・Secret Café (ラジオ『東山奈央のドリーム*シアター』) / 桃山奈央(東山奈央)

・Respect? < LOVE!! (TVアニメ『はたらく魔王さま!』) / 佐々木千穂(東山奈央)

・Heart Pattern (TVアニメ『ニセコイ』) / 桐崎千棘(東山奈央)

・ブルースケジュール (TVアニメ『ニセコイ』) / 桐崎千棘(東山奈央)

・ユメトユメ (TVアニメ『魔法少女育成計画』) / スノーホワイト(東山奈央)×ラ・ピュセル(佐倉綾音)

・ReSTART "THE WORLD"(Logos Art Form in Dark) (TVアニメ『トリニティセブン』) / リーゼロッテ=シャルロック(東山奈央)

・にんげんのうた (TVアニメ『まおゆう魔王勇者』) / メイド妹(東山奈央)

・Silent Hacker (TVアニメ『マクロスΔ』) / レイナΔ東山奈央

・わたしいろダリア (TVアニメ『ハロー!!きんいろモザイク』) / 九条カレン(東山奈央)

・らぶこーる (TVアニメ『神のみぞ知るセカイ』) / 中川かのん starring 東山奈央

・風にまかせて (TVアニメ『異国迷路のクロワーゼ The Animation』) / 湯音(東山奈央)

etc…

また、公開されたジャケット写真は、通常盤は東山奈央本人による実写ジャケットとなっており、声優活動10周年の感謝の思いが詰まったプレゼントを今まで応援してくれたファンに届けるような可愛いデザインとなっている。そして、アニバーサリースペシャル盤のジャケットは、テレビアニメデビュー作となる『神のみぞ知るセカイ』の原作者・若木民喜による描き下ろしイラストで、今までの10年間の活動を象徴するモチーフや感謝の思いが随所に散りばめられた豪華デザインとなっている。

通常盤

アニバーサリースペシャル盤

アニバーサリースペシャル盤スペシャルボックスイメージ

さらに、アニバーサリースペシャル盤の特典として、DISC3に収録される水島精二監督プロデュースによる朗読劇の内容や、豪華スペシャルブックに収録される10周年記念イラストの参加イラストレーターも公開。10周年記念イラストの参加イラストレーターは総勢16名、10周年だからこそ実現した錚々たるイラストレーター陣による垂涎のお祝いイラストは必見。そのほか、スペシャルブックには2万字を超えるロングインタビュー、東山本人が収録曲1曲1曲へ書き下ろしたセルフライナーノーツが収録される。

東山奈央のキャラクターソングベストアルバム『Special Thanks!』は、2020年8月5日(水)の発売予定。各詳細は、10thアニバーサリースペシャルサイトにて。