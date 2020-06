TVアニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』第1~12話が一挙無料放送され、Argonavisメンバー全員出演の生放送番組「Steady Goes!」の配信が決定した。

『アルゴナビス from BanG Dream!』

最終回を目前にしたTV アニメ『アルゴナビス from BanG Dream!』が6月26日放送予定の最新話「ゴールライン」までの12話を、6月27・28日にYouTubeにて一挙無料放送。

また、7月3日22:00よりArgonavisキャスト全員が出演する生放送番組「Steady Goes!」の放送が決定。同日24:00からはアニメ放送直前生放送番組「アルゴナイト 深夜練習中!」の配信を予定している。

●アルゴナビス from BanG Dream! AAside 生放送 「Steady Goes!」

放送日:7月3日22:00~

出演者:七星蓮役・伊藤昌弘、五稜結人役・日向大輔、的場航海役・前田誠二、桔梗凛生役・森嶋秀太、白石万浬役・橋本祥平

放送内容:アプリゲーム『アルゴナビス from BanG Dream! AAside』の最新情報、キャストによるトーク、バラエティコーナー等

配信媒体:YouTubeLIVE

