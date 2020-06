『ARGONAVIS fromBanG Dream! 目醒めの王者』

ボーイズバンドプロジェクト『ARGONAVIS from BanG Dream!』のノベライズ作品『ARGONAVIS fromBanG Dream! 目醒めの王者』が発売中。

『ARGONAVIS fromBanG Dream! 目醒めの王者』では、Argonavisのライバル・GYROAXIAの結成秘話やTVアニメ第1話までのストーリーが明らかとなる内容になっている。価格は1,200円(税抜)。

●『ARGONAVIS fromBanG Dream! 目醒めの王者』あらすじ

札幌で快進撃を続けるGYROAXIAのもとに、大手レコード会社との契約話が舞い込む。しかし、その契約にあたりレコード会社が提示した条件は「あるバンド」の音楽性を真似ることだった。その条件を聞くや否や、突然激怒する那由多! 一旦契約の話は白紙となり、メンバーとも衝突! さらに、那由多はバンド活動に関わる重要な秘密を隠していて……。

(C)ARGONAVIS project. (C)DeNA Co., Ltd. All rights reserved. (C)bushiroad AllRights Reserved.