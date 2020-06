三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBEの初冠ラジオ番組『Keep On Dreaming』の復刻版『Keep On Dreaming ~from JSB~』が、30日18時からEXILE TRIBE mobileにてスタートすることが20日、発表された。

三代目J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

『Keep On Dreaming』は、2011年から2013年までFM YOKOHAMAで放送されていた番組。初期は今市隆二と登坂広臣がレギュラーを務め、2013年からは三代目J SOUL BROTHERSのラジオ番組としてELLY、山下健二郎、岩田剛典も参加した。

今回の復刻版では、当時レギュラー出演していなかったNAOTO、小林直己を含む三代目 J SOUL BROTHERSメンバーのみが出演。メンバーの最新情報や「公開メンバー会議」など、グループに関する情報やトークをはじめ、「人生相談」や「番組内でメンバーにやってもらいたいこと」など、ファンのリクエストに応えるコーナーも展開する。

なお、初回配信分はスペシャル版として、メンバー7名全員で収録予定。EXILE TRIBE mobileにて隔週火曜日に音声公開後、収録の模様が翌週の金曜日に定額制動画配信サービス・CLで公開される。