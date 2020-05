テレビアニメ『機動戦士ガンダム』より、劇中に登場した架空の都市「ニューヤーク」をモチーフにしたストリートカジュアルのアイテムが登場。「STRICT-G NEW YARK 2020 S/S コレクション "1 YEAR WAR"」第二弾として、さまざまなアイテムが展開されている。

「STRICT-G NEW YARK 2020 S/S コレクション "1 YEAR WAR"」は、モノトーン基調にて新しい価値観を伴ったストリートカジュアルへの進化をテーマにしたシリーズ。ガンダムの世界観を取り入れたアパレルショップ「STRICT-G」で販売されている。「プレミアムバンダイ」でも現在販売がスタートしている。

フロントポケット部分にアイコンロゴ刺繍、バックにポリゴンデザインのガンダム/シャア専用ザクIIフェイスがプリントされている「『STRICT-G NEW YARK』オーバーサイズポケット付きTシャツ」(全2種/各7,480円/税込)をはじめ、3Dカモをベースにあしらった「『STRICT-G NEW YARK』コーチジャケット 1 YEAR WAR」(17,380円/税込)、さらにトレンドの「『STRICT-G NEW YARK』リフレクティブルアノラックジャケット」(17,600円/税込)や、「『STRICT-G NEW YARK』ミリタリーベスト」(19,800円/税込)もラインナップ。「『STRICT-G NEW YARK』mizu ステンレスウォーターボトル」(4,400円/税込)などの小物も展開する。





(C)創通・サンライズ