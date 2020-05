ロックバンド・Mr.Childrenの桜井和寿とラッパーのGAKU-MCによるユニット・ウカスカジーが6月24日に発売する、初のライブ&トラベルムービー『ウカスカジーの大冒険』。未発表の新曲「コエノチカラ」のDEMO音源CDが、購入者先着特典となることが決定した。

「コエノチカラ」は、外出自粛期間にリモートを使ってウカスカジーの2人とキーボートSUNNYの3人がテレワークで制作した最新曲。今夏予定していた全国ツアーの中止という中での『ウカスカジーの大冒険』リリースを受け、ウカスカジーの音楽を楽しみにしているリスナーに1つでもワクワクを届けたいという想いから決定した。

『ウカスカジーの大冒険』では、昨年の9月に東京・豊洲PITで行われた「ウカスカジー TOUR 2019 WE ARE NOT AFRAID!! 追加公演&MIFA Football Park 5th anniversary party ~ MIFA 秋祭り~」のウカスカジーライブに加え、ウカスカジーのツアー行程にカメラが密着した模様が収められている。

また、6月9日にはYouTubeのMIFA OFFICIAL CHANNELにて、『ウカスカジーの大冒険』の冒頭28分を発売に先がけて、プレミア公開することが決定した。