ロックバンド・Mr.Childrenの桜井和寿とラッパーのGAKU-MCによるユニット・ウカスカジーが6月24日、初のライブ&トラベルムービー『ウカスカジーの大冒険』を発売する。

本作では、昨年の9月に東京・豊洲PITで行われた「ウカスカジー TOUR 2019 WE ARE NOT AFRAID!! 追加公演&MIFA Football Park 5th anniversary party ~ MIFA 秋祭り~」のウカスカジーライブに加え、ウカスカジーのツアー行程にカメラが密着した模様が収められている。

また、「勝利の笑みを 君と」「手を出すな!」「春の歌」「言葉」など、17曲が収録されている。

ライブパートはKITE Inc.の稲垣哲朗監督、トラベルパート、そして本映像作品の総監督にはウカスカジーのGAKU-MC が就任。プロデュース&エディットを手掛け、助監督のシュウゴとともに“Dazs&Borden”が担当している。