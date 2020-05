2020年10月発売予定「ねんどろいど レーシングミク 2020Ver.」6,000円(税抜)

レーシングチーム「初音ミク GTプロジェクト」の専用キャラクター「レーシングミク」の2020Ver.が2.5等身のデフォルメフィギュアねんどろいどシリーズで立体化され、2020年10月に発売されることが決定した。価格は6,000円(税抜)。

「レーシングミク 2020Ver.」は、イラストレーターのLEN[A-7]氏によるデザインで、レースメカニック風の衣装を身に纏っている。実際の商品には、交換用表情パーツとして「笑顔」、「ウィンク顔」の2種が付属。

また、オプションパーツは「インパクトレンチ」、「応援フラッグ」、ねんどろいどを乗せて遊べる「ねんどろカー」が同梱されている。

(C) LEN[A-7] / Crypton Future Media, INC. www.piapro.net directed by コヤマシゲト