5月27日に開催を予定していたμ'sの「A song for You! You? You!!」リリースイベントの開催延期が発表された。延期時期は未定。

「A song for You! You? You!!」は2020年3月25日に発売されたμ's(『ラブライブ!』)のシングル。リリース記念イベントの開催延期はランティス公式サイトにて発表され、「新型コロナウイルス対策の特別処置法に基づく緊急事態宣言が政府から発令されたことに伴い、出演キャスト、及びスタッフの安全を第一に考え、【開催延期(時期未定)】とさせていただくこととなりました」と報告された。

なお、振替日程に関しては現在調整中。日程が決まり次第、『ラブライブ!』オフィシャルホームページやランティス公式サイトにて案内されるとのこと。