Blu-ray&DVD「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」(6月24日発売)が、11日から予約をスタート。商品の詳細や、W購入者特典、オリジナル特典の内容も同日、明らかになった。

自身初のワンマンライブを行った木村拓哉

今年2月に東京と大阪で自身初のワンマンライブを行った木村拓哉。本作には、その最終日となる大阪公演の模様が収められ、ライブ本編はもちろんのこと、MCやJunction映像なども収録しており、ライブに参加できなかったファンにも当日の空気感が伝わる内容となっている。

特典映像は初回盤と通常盤で異なり、初回盤には約28分にわたるライブの裏側に密着した「Live Tour Making Movie」を収録。普段あまり見ることができない練習風景や木村がツアーメンバーをインタビューするシーンのほか、豪華なブックレット、special trackなど盛り沢山の内容。

通常盤はアルバム『Go with the Flow』に関わるコンテンツを集約し、GYAO!で期間限定で配信されていた特別番組『木村さ~~ん!特ば~~ん2!』の応募企画「Play the Flow.」において選ばれた、若手クリエイターによるMV「ローリングストーン」「NEW START」のほか、この映像商品のみで鑑賞出来る「Your Song」の未発表MVも収録されている。

さらにW購入者特典として、応募キャンペーンを実施。Blu-rayおよびDVDの初回限定盤に封入されている「キャンペーン応募券A」、Blu-rayおよびDVDの通常盤(初回プレス分)に封入されている「キャンペーン応募券B」を各1枚ずつ計2枚をそろえて、スマートフォンまたはパソコンから応募すると、木村自身がステージ上で実際に使っていたドリンクボトルと全く同じデザインの物が抽選で1,000名に当たる。

また、店舗購入者特典は、初回限定盤購入特典のA4クリアファイルA、通常盤購入特典のA4クリアファイルBの2種。特設サイトでは、商品や応募方法の詳細のほか、ライブ映像も公開している。

■「TAKUYA KIMURA Live Tour 2020 Go with the Flow」

[初回限定盤]

BD (1DISC)6,800円(税別) / DVD (2DISC) 6,000円(税別)

収録内容

1:LIVE本編

2:Live Tour Making Movie(約28分)

3:らいおんハート(Special track)

4:$10(Special track)

5:豪華ブックレット



[通常盤]

BD (1DISC)5,800円(税別) / DVD (2DISC) 5,000円(税別)

収録内容

1:LIVE本編

2:ローリングストーンMusic Video

3:NEW START Music Video

4:Your Song Music Video (未発表作品)



■LIVE本編収録楽曲

1.Flow

2.NEW START

3.弱い僕だから

4.Your Song

5.サンセットベンチ

6.Speaking to world

7.UNIQUE

8.Style

9.SHAKE

10.ローリングストーン

11.I wanna say I love you

12. TRUE LOVE

13.Tomorrow never knows

14.LA・LA・LA LOVE SONG

15.My Life

16.Leftovers

17.One Chance!

18.One and Only

-アンコールー

1.夜空ノムコウ

2.A Piece Of My Life

3.俺たちに明日はある