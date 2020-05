ロックバンド・X JAPANのYOSHIKIが、期間限定で始めたブログでX JAPANの新アルバムに関する“自虐ネタ”を盛り込んだ投稿を行い、話題を呼んでいる。

YOSHIKI

「自粛期間中、皆さんの心に少しでも寄り添えれば」と期間限定でブログを開設し、英会話レッスンを行っているYOSHIKI。

話題となったのは、4月29日と30日に投稿された「YOSHIKIの英会話13」の問題文と解答。その内容は以下の通り。

英語レッスン13問目です。

この英語の中のどれが正しいでしょうか?

a,b,cの三択の中から選んでください。

X JAPAN の新しいアルバムは、いつになったらリリースされるのでしょうか?

(a) When will X JAPAN's new album be released?

(b) X JAPAN's new album will not be released because YOSHIKI is recording forever.

(c) X JAPAN's new album will be released when the time is right.

正解は (a)

(b) “X JAPANの新しいアルバムは、 YOSHIKIが永遠にレコーディングしているため、 リリースされません” みたいになってしまいます (泣)!

(c) “ X JAPANの新しいアルバムは、 時期がきたらリリースされます” みたいになります。 (前向き!)

X JAPANのアルバムは、1996年にリリースされた『DAHLIA』が最後。リーダーであるYOSHIKIは、10年ほど前から新しいアルバムを出すと意思表明しているものの、まだリリースに至っていない。

その状況で投稿されたのが、今回のブログ。「YOSHIKIさん、笑いの腕が上がってますね」「bの自虐ネタに吹きました(笑)まさかこんな問題がくるとは、 、 、 」「これはbでは困りますね!」「bはYOSHIKIさんの気持ち?(笑)」「bも、 まんざら不正解じゃないですよね!YOSHIKI先生、 頑張って~!」など、コメント欄はいつも以上の盛り上がりを見せた。中には、「bが正解じゃないということは、アルバムリリースに期待してもいいってこと?」と鋭く考察するコメントも。

なお、HIDEの命日でもあるきょう5月2日には、YOSHIKIがLAの自宅から『HIDE MEMORIAL』と題した「YOSHIKI CHANNEL」の生配信を行う。この日は例年、多くのファンがHIDEの墓を訪れているが、今年はYOSHIKIが墓参りの自粛を呼びかけている。