声優、そしてアーティストとして活躍する下野紘が2020年6月17日(水)にリリースする予定の1stフルアルバム『WE GO!』より、リード曲「WE GO! -On Your Mark-」のミュージックビデオ(short ver.)が公開された。

今回のアルバムのコンセプトは60年代に英国で流行した若者文化で、その独特のライフスタイルや音楽性を意味する「MODS」。MVも「MODS」を意識して、ロンドンでの撮影を敢行、今回のアルバムを象徴する映像になっている。またこちらの楽曲は下野紘の友人でもあるヒャダインこと前山田健一による作詞・作曲となり、新しい下野紘の魅力が詰まった楽曲にもなっている。

なお、MVのフルサイズは、1stフルアルバム『WE GO!』の初回限定盤ときゃにめ限定盤に収録。そして、こちらのCDに三方背BOXとフォトブックも付くことが発表されている。さらに通常盤も含めた全3形態に特製ブックレットも封入となる。

●【下野 紘】「WE GO! -On Your Mark-」MV short ver.【1stアルバム「WE GO! 」収録曲】

今回のアルバムにはデビュー曲「リアル-REAL-」を再録した2020バージョンや、アニメタイアップシングル「Running High」「Soul Flag」を含む全12曲入り。MVのほか、ジャケット写真、アーティスト写真もロンドン市内で撮影するなど下野紘の新たな一面を垣間見ることができる新境地のアルバムとなる。

そして、こちらのアルバムの発売を記念したお渡し会も開催予定。お渡し会は2020年7月11日(土)、12日(日)、18日(土)、19日(日)の4日にかけての開催となり、東京・大阪・名古屋はもちろん、三宮・仙台・広島・宇都宮と、様々な地方の店舗でイベントが実施される予定となっている。現在アニメイト各店舗ではイベント応募券の配布がスタートしているので、こちらもチェックしておきたい。イベントなど各詳細は公式サイトにて。