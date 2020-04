女優の瀧本美織が主演するフジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『運命から始まる恋 -You are my Destiny-』が、地上波フジテレビで放送されることが決まった。10日から毎週金曜(24:55~)に放送される。

このドラマは、18年に台湾で制作され、台湾史上No.1視聴率をたたき出した記録的人気作品をリメイクしたもの。この長編原作の前半部分をベースに、日本人キャストで構成している。

フジと中国の動画共有サイト・YOUKUが共同で制された同作は、どれだけ騙されても決して他人を悪く言わない派遣OLの佐藤彩(瀧本)が主人公。いつも付箋一枚で用事を言いつけられ、「付箋女」と会社で便利使いされていた。

そんなお人好しの平凡なOLが、9代続く大会社の若き後継者・一条慶(岐洲匠)と運命の出会い。一条家は短命の家系ゆえ、慶は会長である祖母から早く結婚して跡継ぎを作ることを切望されていた。そんなリッチマン御曹司と、何の取り柄もないOLがまさかの一夜を共にするところから物語が始まる。

地上波では、放送尺に合わせたバージョンで放送。FODではノーカット完全版が配信されている。

瀧本は「地上波放送で皆さんに観ていただけること、とてもうれしく思います。彩として生きた時間はとても愛おしく、私にとってかけがえのない経験となりました。ラブストーリーですが、命は大切に繋がっていくものだと改めて感じさせてくれる作品だと思います。大変な状況が続いていますが、このドラマが皆さまの楽しみになれたなら幸せです。私自身も当たり前ではない毎日に感謝しながら過ごしていきたいと思っています」とコメント。

岐洲は「キャスト、スタッフの皆さんと一緒に撮影した日々は忘れられません。そんな思い出深い作品なので、とてもうれしく思います! キュンっとするだけじゃなく、命に関わるお話でもあるので、少しでも多くの方に見てもらいたいです。世界中で大変な状況が続いていますが、こんな時だからこそ、このドラマを見てもらって、笑ったり、キュンとしたりして少しでも皆さんに元気を与えられたらうれしいです」と呼びかけた。

プロデュースのフジテレビ・東康之氏は「このドラマでは日本そして中国でも、SNSにて皆さまからのあたたかい応援コメントをたくさん頂きました。このたび地上波での放送となりますが、より多くの皆さまに観ていただけたらと思います」と話している。