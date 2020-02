女優の瀧本美織が、きょう12日に日中同時配信をスタートした、フジテレビの動画配信サービス・FODのドラマ『運命から始まる恋 -You are my Destiny-』(毎週水曜12:00~最新話配信)に主演する。

このドラマは、18年に台湾で制作され、台湾史上No.1視聴率をたたき出した記録的人気作品をリメイクするもの。この長編原作の前半部分をベースに、日本人キャストで構成している。

フジと中国の動画共有サイト・YOUKUが共同で制作する今作は、どれだけ騙されても決して他人を悪く言わない派遣OLの佐藤彩(瀧本)が主人公。いつも付箋一枚で用事を言いつけられ、「付箋女」と会社で便利使いされていた。

そんなお人好しの平凡なOLが、9代続く大会社の若き後継者・一条慶(岐洲匠)と運命の出会い。一条家は短命の家系ゆえ、慶は会長である祖母から早く結婚して跡継ぎを作ることを切望されていた。そんなリッチマン御曹司と、何の取り柄もないOLがまさかの一夜を共にするところから物語が始まる。

瀧本は「ラブストーリーですが、命の大切さを感じさせてくれる作品だなと思いました。自分が我慢していれば丸くおさまる…そんな臆病な主人公が一歩踏み出す物語でもあります。彼女が人生を変える瞬間を見届けていただければと思います。キャスト、スタッフの皆さんと全力の愛を込めて作らせていただいた作品です。こうして皆さんにお届けできることが幸せです! 中国の方々にもみてもらえたらうれしいです。ぜひご覧ください」とコメント。

岐洲は「僕にとってはじめてのラブコメでしたし、瀧本美織さんの相手役と聞いてからは正直緊張していたのですが、現場に入ってからは、監督やスタッフ、瀧本さんはじめキャストの方々に支えられて楽しく撮影ができました。岐洲匠の100%以上の力をだして毎日撮影できたと思っています。たくさん笑って、キュンキュンして感動してもらえるような作品です! ぜひ、中国の皆さまにも楽しんでもらえるとうれしいです」と話している。

主題歌・挿入歌2曲ともに担当するONE N' ONLYは「1曲は主人公・彩の女性目線。もう1曲は同じく主人公・慶の男性目線というとても切なく素敵な作品ができました。そして、日本と中国同時配信ということで中国の方にもぜひ僕たちの楽曲を気に入ってもらえればうれしいです。いつか中国でもライブをしたいなと思っていたので、今からみなさんにドラマを観ていただくのがとても楽しみです」と期待を語った。

東康之プロデューサーは「日本と中国での同時配信ということで、あらゆる国の方が応援したくなるような主人公のドラマを作ろうと思いました。お金がなくともそれを恥じることなく、人の“心”を大切にする女性。そんな彼女が、超ド級のリッチマンと恋に落ちたらどうなるのか? さらにふたりの間に新しい命がはぐくまれたとしたら…!? そこには、国や言語を超えた“人間の愛”が描かれるはずです。この作品は基本的にはラブコメですが、回を追うごとに感動のストーリーになっていきます。面識すらなかった2人の、まさに“運命から始まる恋”を描いたこの作品。お楽しみに!」と呼びかけている。