EXILEや三代目 J SOUL BROTHERSらLDHアーティストが出演する映画『HiGH&LOW』シリーズ、および『CINEMA FIGHTERS project』シリーズが、4月1日10時からYouTube無料公開されることが明らかになった。4月12日22時までの期間限定となる。

この試みは、新型コロナウイルスの感染拡大によるライブおよびイベントの自粛要請や、政府による臨時休校要請などが行われている現状を受けて実施される。現在、LDH公式YouTubeチャンネルなどで無料配信しているライブ動画などの公開が3月31日に終了するのに伴い、新たに映画映像コンテンツ全6作品を配信することとなった。

HiGH&LOW公式YouTubeチャンネルで配信する『HiGH&LOW』シリーズは、2016年に劇場公開された同シリーズの映画第1弾『HiGH&LOW THE MOVIE』をはじめ、EXILEのTAKAHIROと三代目 J SOUL BROTHERSの登坂広臣がW主演を務めたスピンオフ映画『HiGH&LOW THE RED RAIN』(2016年)、そして『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』(2017年)、『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』(2017年)の全4作品を公開。

また、LDH公式YouTubeチャンネルでは、EXILE HIROが率いるLDHと俳優の別所哲也が代表を務める『ShortShorts』によるショートフィルムプロジェクト『CINEMA FIGHTERS project』シリーズからは、2018年に劇場公開した第1弾作品『CINEMA FIGHTERS』と、2019年に劇場公開した第2弾作品『ウタモノガタリ -CINEMA FIGHTERS project-』の全2作品を公開する。6本の短編映画が1作品となったオムニバスで、EXILEのAKIRAやTAKAHIRO、岩田剛典、白濱亜嵐、三代目 J SOUL BROTHERSの山下健二郎など、多くのLDHアーティストが出演している。

LDHでは、これまでに90本の映像コンテンツを無料公開し、公式YouTubeチャンネルでの総視聴が2,000万再生を超えるなど、多くの反響を呼んでいる。