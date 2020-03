声優、そしてアーティストとして活躍する内田真礼が2020年3月18日(水)にリリースする10枚目のシングル「ノーシナリオ」より、カップリング曲となる「Love for All Stars」(作詞/作曲:ZAQ、編曲:白戸佑輔)の試聴動画が公開された。

「Love for All Stars」は、表題曲「ノーシナリオ」同様距離感が近く、また2ndアルバムに収録されているZAQ提供曲「Step to Next Star!!」のその先を感じられるような“あなた”に向けた楽曲。冒頭のクラップは、2019年12月に開催された内田真礼バースデーイベントで、ファンと一緒に録音したものだという。

●内田真礼 10th single cw「Love for All Stars」試聴ver.

また現在、表題曲「ノーシナリオ」(作詞/作曲:渡辺翔、編曲:白戸佑輔)のMVショートバージョンも公開中。歌詞に寄り添っている暖かみのある映像での構成となっており、内田真礼との距離感が非常に近いミュージックビデオとなっている。今回のシングルは7月5日(日)に開催される横浜アリーナでのワンマンライブに向けて制作された1枚となっているので、発売を楽しみに待ちたい。

●内田真礼10thシングル「ノーシナリオ」MV short ver.

さらに4月22日(水)には、2019年11月~12月で開催されたZeppツアーのBD&DVD「UCHIDA MAAYA Zepp Tour 2019『we are here』」のリリースも決定している。2020年の展開も盛りだくさんとなっているので、今後の内田真礼の活躍にも注目しておきたい。各詳細は公式サイトにて。